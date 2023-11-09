Дата рождения расскажет, что конкретно нужно человеку в отношениях: секс или душевная близость

Все мы каждый день так или иначе контактируем с другими людьми. Большинство из этих встреч заканчиваются обычными разговорами без прикосновений. Однако это не значит, что ваш собеседник может быть доволен таким исходом событий. Оказалось, что по дате рождения можно определить, что в первую очередь человек ищет в общении: физическую близость или эмоциональную.

К желанию физической близости относится не только секс. Очень часто человеку необходимо получать от общения прикосновения, объятия, поцелуи.

Как по дате рождения понять, что человеку важна физическая близость. Фото © Shutterstock

"У каждого человека потребность в физическом контакте разная. И, анализируя партнёра по дате рождения, можно увидеть, кому важен телесный контакт, а кто предпочитает минимальный. Поэтому в отношениях необходимо общаться и искренне говорить о потребности в физической близости разного характера", — рассказывает психолог цифр и цвета Полина Пименова.

Из слов эксперта становится понятно, что коды, зашифрованные в дате рождения человека, прекрасно могут отразить, насколько он нуждается в физической близости. Ведь для кого-то обнимашки перед сном — это прихоть. Люди поступают так, чтобы угодить другому, а сами в этом не нуждаются. А для других — жизненно важная необходимость. По словам Полины Пименовой, знания о такой особенности своей половинки помогут построить здоровые и гармоничные отношения.

Но есть люди, которые на первый план ставят близость душевную. В союзе с таким человеком придётся много проговаривать вслух то, что вы чувствуете, какие эмоции испытываете.

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"Важно знать о своём партнёре чуть больше, чтобы было легче понимать природу личности и понапрасну не переживать. Есть представители, у которых в дате рождения имеются коды, указывающие на проживание эмоций и чувств внутри. И, конечно же, это не будет являться открытием для другого партнёра, если он знает об этом", — говорит Полина Пименова.

Однако, отдельно подчёркивает эксперт, не стоит забывать, что могут наступить времена, когда близкий человек не будет способен открыто высказаться о своих чувствах — и это не будет являться показателем того, что чувства остыли.