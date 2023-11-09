Насильно сыт не будешь: 8 веских причин, почему нельзя заставлять себя есть, когда не хочется

С закармливанием сталкивались многие из нас: кого-то заставляли есть в детстве, а кого-то — уже во взрослом возрасте. А бывает так, что мы переедаем сами себя… Эпизодические обжорства в гостях или на праздниках неприятны, но относительно безопасны. Боли и тяжесть в желудке, тошнота, метеоризм, изжога, скачки настроения являются лишь началом жутких последствий бесконтрольного потребления пищи. Но, если человек обнаружит, что переедает один или более раз в неделю в течение трёх месяцев, это может быть признаком расстройства пищевого поведения. А это уже очень серьёзная психологическая болячка, которая, как считают многие психологи и психиатры, полностью никогда не излечивается. Избегайте переедания, чтобы не напороться на последствия, о которых мы расскажем ниже.

1. Прибавка в весе и ожирение

Появление лишних сантиметров на талии — не самое разрушительное последствие переедания, но тоже довольно неприятное. Фото © Shutterstock

В среднем две трети людей с перееданием имеют избыточный вес и ожирение. Наличие лишних килограммов приносит свои проблемы со здоровьем, включая повышенный риск развития других болезней, например артрита, диабета и рака.

2. Тяжесть после еды

При регулярном переедании стенки желудка постепенно растягиваются, соответственно, и объём будущих порций будет увеличиваться. Человек начинает употреблять всё больше белков, жиров и углеводов, существенно превышая норму. ЖКТ трудно переваривать такие объёмы и это приводит к нарушению моторики, задержке пищи, возникновению вздутия и тяжести.

3. Развитие расстройства пищевого поведения

От переедания формируется расстройство пищевого поведения (РПП). С каждым годом это заболевание становится всё более актуальной проблемой. Строгие ограничения в питании чаще всего ведут к срывам в диете, и после длительного голодания человек съедает намного больше, чем ему нужно. Не может остановиться в поглощении пищи, после чего чувствует себя "слабаком", "слабохарактерным". И от этого переедания люди иногда сами провоцируют рвоту, чтобы съеденная пища не успела перевариться и не отложилась в жир. Только тут уже последствия коснутся не только желудочно-кишечного тракта: соляная кислота, попадающая в ротовую полость, разъедает её стенки и постепенно разрушает зубную эмаль, появляются язвы на слизистой. Часто больные даже не подозревают, что их проблема гораздо серьёзнее, чем недостаток целеустремлённости. В данном случае рекомендуем обратиться к психологу за консультацией.

4. Отсутствие чувства насыщения

Последствий у постоянного переедания много, причём как на психологическом уровне, так и на телесном. Фото © Shutterstock

Мозгу необходимо около 20 минут, чтобы сообщить организму о насыщении. Если вы будете есть поспешно, то этот механизм просто не успеет сработать. Соответственно, в организм поступит чрезмерное количество калорий, а чувство насыщения так и не наступит.

5. Депрессия

Многие люди, которые переедают, делают это, чтобы чувствовать себя лучше или повысить настроение. Но довольно часто заедание стрессов и питание для настроения перерастает в переедание. Это, в свою очередь, заставляет их употреблять калорийную пищу снова и снова, создавая порочный круг. Прибавка в весе также может сделать некоторых людей более склонными к депрессии или тревоге, поскольку они начнут плохо относиться к своему отражению.

6. Болезнь сердца

Употребление избытка жирной и сладкой пищи — двойной удар по сердцу. Когда есть избыточный вес, риск сердечных заболеваний растёт. По данным учёных, у человека больше шансов иметь высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и триглицеридов. Возникает больше вероятности получить сердечный приступ — инфаркт. Кроме того, чрезмерное употребление сильно калорийной пищи, например чипсов, жареных блюд, конфет или сладостей, отрицательно влияет на здоровье сердца из-за содержания трансжиров, добавления сахара и натрия.

7. Постоянная усталость

Переедание грозит не только лишними килограммами и изжогой, но и ухудшением самочувствия на протяжении дня в целом. Фото © Shutterstock

Организм тратит значительно больше энергии на переваривание крупных порций. А если ещё это преимущественно углеводная пища, то происходит резкий скачок глюкозы, после которого ощущается вялость и усталость. Регулярное перенасыщение отбирает у вас силы и даже после отдыха энергичность не восстанавливается.

8. Диабет второго типа