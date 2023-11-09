Россиянам объяснили, за какие фото в соцсетях ваши дети не скажут вам спасибо

Не все пользователи социальных сетей, которые стремятся показать личную жизнь в Интернете, следят за собственной безопасностью. Публикуемые фотографии или видео могут привлечь нездоровых людей, считает психолог Олеся Васильева.

По её словам, некоторые детали на фото привлекают "сталкеров". Такие люди следят за местоположением человека по геолокации, отмеченной на публикации в Сети.

"Первое правило, которого стоит придерживаться, — не размещать фото раздетого или полураздетого ребёнка. Во-первых, потому что оно может оказаться в руках не очень здоровых людей и использоваться в разных целях. Во-вторых, сам ребёнок, когда подрастёт, может испытывать дискомфорт и стыд от "цифрового следа", оставленного родителями. Второе правило — это осторожность с геолокацией и различными фонами на фото, по которым понятно, где находится ребёнок", — приводит слова психолога "Газета.ru".

Кроме того, эксперт посоветовала родителям интересоваться мнением детей. Важно знать, хотят ли они сами, чтобы их фотографии размещались в Интернете. Она также призвала следить за комментариями под публикациями, так как негативные и оценочные суждения в них могут ранить детскую психику.