Психолог объяснила, как ваша мать повлияла на то, что вы видите в зеркале

"Важен и наглядный пример, как мама воспринимает своё тело, поддерживает без фанатизма физическую форму. Без лишнего стеснения посещает общественные бассейны и пляжные курорты. Если мать вечно недовольна своей внешностью, фиксируется на диетах, часто раздражена из-за периодических перееданий и озабочена проблемами снижения веса или отказывается посещать тренажёрный зал или бассейны из-за лишнего веса, то она не сможет научить дочерей быть эмоционально зрелыми и самодостаточными", — пояснила Зеленкова-Захарчук.

Ранее психологи объяснили, что в погоне за стройной фигурой многие также делят еду на "съедобную" и "несъедобную", где первая якобы приводит к снижению веса, а вторая — к его набору. Этот подход является неправильным, так как корень проблемы чаще всего кроется в наших переживаниях и чувствах. Кроме того, эксперты рассказали, как правильно расхламиться и выкинуть наконец "джинсы на случай похудения". Если решение избавиться от ненужных предметов принято, можно расхламляться в компании: в Сети есть марафоны на эту тему. Также можно отдавать нелюбимое и ненужное в переработку, в группы помощи, друзьям, продавать на специальных ресурсах. Но есть и другие способы, о которых Лайф рассказал здесь.