Психолог объяснила, почему Дана Борисова зря разрешила дочери-подростку подкачать губы

Любые "уколы красоты" и прочие новомодные процедуры в подростковом возрасте могут формировать комплексы и в дальнейшем приводить к зависимости от пластической хирургии. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог Олеся Полевичок, комментируя преображение 15-летней дочери телеведущей Даны Борисовой, которая увеличила губы по разрешению матери.

Прежде всего следует помнить, что увеличение губ — это процедура пластической хирургии. Она, как и любое другое вмешательство, может иметь крайне негативные последствия для взрослых, тем более для несовершеннолетних. Как отметила психолог, в подростковом возрасте дети часто испытывают неуверенность в себе, а также комплексуют по поводу внешности, а "уколы красоты" могут создать иллюзию того, что изменение своего внешнего облика является единственным способом добиться одобрения окружающих и принятия себя.

"Увеличение губ может создать нереалистичные ожидания у подростка относительно его внешности, он может начать искать одобрения только за счёт своего внешнего вида, что приведёт к зависимости от пластической хирургии и снижению самооценки. Не только увеличение губ, но и другие хирургические процедуры являются физически и эмоционально стрессовыми для подростков и детей", — пояснила Полевичок.

В заключение собеседница Лайфа призвала не прибегать к каким-либо хирургическим вмешательствам до 21 года. Дело в том, что кожа и ткани в юном возрасте ещё не сформированы, поэтому любые манипуляции могут причинить вред не только психологический, но и физический.