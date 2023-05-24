Дана Борисова требует компенсацию с хозяйки пса, покусавшего её дочь в ресторане

Телеведущая Дана Борисова требует 200 тысяч рублей с владелицы собаки, которая покусала еë дочь. В результате нападения девочке потребовалась госпитализация, сейчас она находится в НИИ неотложной хирургии и травматологии.

Как Борисова телеграм-каналу SHOT, инцидент произошёл в подмосковном дог-френдли ресторане, куда они пришли с дочкой и со своим шпицем Мишель. Когда Дана собиралась вызвать такси, в открытую дверь с улицы вбежал джек-рассел-терьер и набросился на девочку.

Дана Борисова рассказывает, как её дочь покусала собака в ресторане. Видео © t.me / SHOT

У дочери телеведущей были сильно повреждены кисти, а затем поднялась температура. Её увезли в больницу, девочке предстоят шесть уколов от бешенства. Со слов хозяйки собаки, пёс не был привит. Вызвали полицию, ведущая написала заявление, что претензий не имеет, — сейчас она договаривается с хозяйкой о моральной компенсации примерно.