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13 июля, 09:16

"Добавили гиалуронки": Дана Борисова попросила оценить "новые губки" 15-летней дочки

Дана Борисова разрешила 15-летней дочери сделать увеличение губ

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / danaborisova_official</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери Полине увеличить губы. Об этом она рассказала подписчикам в своём микроблоге.

"Перед поездкой в Турцию мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 мл гиалуронки. Как вам?" — обратилась к подписчикам 47-летняя телеведущая, показав результат.

"Новые губы" 15-летнего ребёнка были раскритикованы аудиторией. По мнению фолловеров, звезда "Армейского магазина" перебарщивает с экспериментами над дочерью. Не так давно Борисова рассказывала, что хочет сделать Полине ринопластику, однако сначала всё же они дождутся её совершеннолетия. Кроме того, мама с наследницей в прошлом году сделали парные татуировки — бабочки.

Дана Борисова отсудила у экс-мужа алименты на дочь в три раза больше его "заработка"

Дана Борисова отсудила у экс-мужа алименты на дочь в три раза больше его "заработка"

Ранее Лайф сообщал, что Дана Борисова потребовала компенсацию с хозяйки джек-рассел-терьера, покусавшего её дочь в ресторане. В результате нападения девочке потребовалась госпитализация.

Наталья Исакова
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