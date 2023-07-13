"Добавили гиалуронки": Дана Борисова попросила оценить "новые губки" 15-летней дочки

"Перед поездкой в Турцию мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 мл гиалуронки. Как вам?" — обратилась к подписчикам 47-летняя телеведущая, показав результат.

"Новые губы" 15-летнего ребёнка были раскритикованы аудиторией. По мнению фолловеров, звезда "Армейского магазина" перебарщивает с экспериментами над дочерью. Не так давно Борисова рассказывала, что хочет сделать Полине ринопластику, однако сначала всё же они дождутся её совершеннолетия. Кроме того, мама с наследницей в прошлом году сделали парные татуировки — бабочки.