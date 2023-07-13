"Добавили гиалуронки": Дана Борисова попросила оценить "новые губки" 15-летней дочки
Дана Борисова разрешила 15-летней дочери сделать увеличение губ
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери Полине увеличить губы. Об этом она рассказала подписчикам в своём микроблоге.
"Перед поездкой в Турцию мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 мл гиалуронки. Как вам?" — обратилась к подписчикам 47-летняя телеведущая, показав результат.
"Новые губы" 15-летнего ребёнка были раскритикованы аудиторией. По мнению фолловеров, звезда "Армейского магазина" перебарщивает с экспериментами над дочерью. Не так давно Борисова рассказывала, что хочет сделать Полине ринопластику, однако сначала всё же они дождутся её совершеннолетия. Кроме того, мама с наследницей в прошлом году сделали парные татуировки — бабочки.
Ранее Лайф сообщал, что Дана Борисова потребовала компенсацию с хозяйки джек-рассел-терьера, покусавшего её дочь в ресторане. В результате нападения девочке потребовалась госпитализация.