Эксперт развеяла мифы о том, должен ли родитель помогать ребёнку с домашкой

Когда ребёнок берётся за уроки, от родителей важно не просто научить его буквам или цифрам, а помочь ему выработать сам навык выполнения домашней работы. Об этом рассказала психолог Татьяна Гилёва. По словам эксперта, каждому отдельному ребёнку может понадобиться свой срок, чтобы привыкнуть к новым правилам. Сроки выполнения "домашки" тоже могут быть разные, в зависимости от личных качеств и способностей маленького школьника.

Главное, к чему призывает специалист, это к созданию условий, в которых первокласснику будет комфортно заниматься. Кроме того, ребёнок должен знать, что даже в том случае, если мама не сидит над ним во время выполнения уроков, она всегда готова ему помочь, подсказать и поддержать.

"Важно научить учиться, так как у ребенка внутренний контроль еще не сформирован. Можно использовать напоминание на телефоне, которое сообщает о важности выполнения домашнего задания. Научить режиму и организации пространства во время выполнения уроков, чтобы не было вокруг отвлекающих факторов", — говорит собеседница телеканала "Санкт-Петербург".