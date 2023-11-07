Эксперт развеяла мифы о том, должен ли родитель помогать ребёнку с домашкой
Психолог Гилёва советует поставить ребёнку "напоминалку" о домашней работе
Когда ребёнок берётся за уроки, от родителей важно не просто научить его буквам или цифрам, а помочь ему выработать сам навык выполнения домашней работы. Об этом рассказала психолог Татьяна Гилёва. По словам эксперта, каждому отдельному ребёнку может понадобиться свой срок, чтобы привыкнуть к новым правилам. Сроки выполнения "домашки" тоже могут быть разные, в зависимости от личных качеств и способностей маленького школьника.
Главное, к чему призывает специалист, это к созданию условий, в которых первокласснику будет комфортно заниматься. Кроме того, ребёнок должен знать, что даже в том случае, если мама не сидит над ним во время выполнения уроков, она всегда готова ему помочь, подсказать и поддержать.
"Важно научить учиться, так как у ребенка внутренний контроль еще не сформирован. Можно использовать напоминание на телефоне, которое сообщает о важности выполнения домашнего задания. Научить режиму и организации пространства во время выполнения уроков, чтобы не было вокруг отвлекающих факторов", — говорит собеседница телеканала "Санкт-Петербург".
Ранее Лайф рассказывал, как в екатеринбургской школе учительница отсудила у родителей ученика три тысячи рублей за фото в классном чате. Педагог сразу предупредила детей, что против публикаций со своим изображением. Те, казалось, её сразу поняли, однако вскоре она узнала, что семиклассник сфотографировал доску, на которой было записано домашнее задание, в кадр попала и сама сотрудница школы.