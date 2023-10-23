В Екатеринбурге учительница отсудила три тысячи рублей за фото в классном чате

В Екатеринбурге преподаватель школы отсудила у родителей ученика седьмого класса компенсацию в три тысячи рублей из-за фотографии. Снимок с изображением учительницы юноша прислал в классный чат в одном из мессенджеров. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Уточняется, что инцидент произошёл в октябре прошлого года. На уроке биологии ученик седьмого класса сфотографировал доску, на которой было записано домашнее задание. На снимок попала и педагог. Позже он выложил фотографию в чат класса. До этого учитель заявляла детям, что она против публикации своего изображения.

После публикации снимка преподаватель выразила возражение. На школьной комиссии мать семиклассника указала, что он староста класса и фотографировал доску с разрешения педагога, а она попала в кадр по случайности. Снимок удалили из чата, но на этом конфликт не закончился — учитель продолжила отстаивать свою позицию через Верх-Исетский районный суд.

Она потребовала, чтобы фото удалили с телефонов школьника и его матери, а также запросила компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд обязал удалить снимок и выплатить компенсацию, но меньшую сумму — три тысячи рублей. Мать подростка обжаловала данное решение, но его оставили без изменения.