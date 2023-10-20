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20 октября, 13:39

"Ты что, сюда в бар пришёл?": В Кемерове учитель повздорил с подростком и вытолкал его с урока

В Кемерове учитель вытолкал девятиклассника с урока из-за уведомлений в телефоне

Учитель школы № 16 на улице Рутгерса в Кемерове грубо вытолкал ученика из класса. По словам источника телеканала "360", ему не понравился звук уведомлений в телефоне подростка.

В Кемерове учитель вытолкал девятиклассника с урока из-за уведомлений в телефоне. Видео © Телеканал "360"

"Давай на выход. <…> Ты что, сюда в бар пришёл?" — кричит преподаватель.

Подросток огрызнулся матом и вышел, их стычка продолжилась в коридоре. По словам собеседника телеканала, мальчик — местный задира, однако и учителя не святые и устраивают не первый скандал. Так, в прошлом году один из них лишился по этой причине работы.

В самой школе подтвердили "360", что директор знает о случившемся, однако до понедельника на рабочем месте не появится. Как рассказали "Сибдепо" в городской администрации, будет проведена проверка.

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А волгоградский школьник в балаклаве сделал учителю подарок с намёком — две красные гвоздики "с наилучшими пожеланиями". Также он принёс с собой чёрную ленту.

Обложка ©

Телеканал "360"

Матвей Константинов
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