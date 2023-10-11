"А что их две?": Под Волгоградом парень в балаклаве подарил учительнице гвоздики с намёком
В Волгоградской области школьник в балаклаве подарил учителю две гвоздики
Волгоградский школьник в балаклаве подарил педагогу две красные гвоздики с "наилучшими пожеланиями". Таким видео местные жители делятся в соцсетях, отмечая, что с собой ученик принёс ещё и чёрную ленту. Всё произошло в Береславской средней школе, а "презент с намёком" парень готовил на День учителя.
В Волгоградской школе парень подарил учителю две гвоздики. Видео © Telegram / "Остров Свободы"
"Ой-ой. А что их две? Нет, забери", — отказалась педагог от похоронной композиции.
Как отмечает V1.ru, руководство образовательного учреждения от комментариев отказывается. Глава Береславского сельского поселения Мария Легинзова заявила, что школьник на учёте не состоит.
Ранее Лайф писал, что внук депутата и дочь директора ДК устроили жёсткую драку в школе под Красноярском. Началось всё с того, что старшеклассник ударил ногой девочку, которая сидела на ступеньках и мешала ему пройти.
Telegram / "Остров Свободы"