"А что их две?": Под Волгоградом парень в балаклаве подарил учительнице гвоздики с намёком

Волгоградский школьник в балаклаве подарил педагогу две красные гвоздики с "наилучшими пожеланиями". Таким видео местные жители делятся в соцсетях, отмечая, что с собой ученик принёс ещё и чёрную ленту. Всё произошло в Береславской средней школе, а "презент с намёком" парень готовил на День учителя.

В Волгоградской школе парень подарил учителю две гвоздики. Видео © Telegram / "Остров Свободы"

"Ой-ой. А что их две? Нет, забери", — отказалась педагог от похоронной композиции.

Как отмечает V1.ru, руководство образовательного учреждения от комментариев отказывается. Глава Береславского сельского поселения Мария Легинзова заявила, что школьник на учёте не состоит.