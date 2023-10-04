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4 октября, 14:57

В Москве задержан подросток, который ножом угрожал одноклассникам и учителям

Полицейские задержали 12-летнего подростка, который ножом угрожал одноклассникам и учителям в московской школе № 1208 в районе Кузьминки. В результате никто не пострадал. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, полицейские выясняют, зачем школьник принёс нож и какие у него мотивы.

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Напомним, 12-летний подросток, вооружённый ножом, пришёл в школу и начал выкрикивать угрозы преподавателям и ученикам. Школьника удалось забаррикадировать в кабинете на четвёртом этаже. На место сразу вызвали правоохранителей.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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