Регион

Уведомления отключены

4 октября, 14:45

Подросток с ножом угрожает преподавателям и ученикам в московской школе

В Москве 12-летний подросток с ножом угрожает преподавателям и ученикам. Всё происходит прямо сейчас в школе №1208 в столичном районе Кузьминки, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, школьника смогли забаррикадировать в кабинете на четвёртом этаже и вызвать экстренные службы.

Мэр Ульяновска рассказал о травмах подростков, в панике сиганувших из окна школы

Мэр Ульяновска рассказал о травмах подростков, в панике сиганувших из окна школы

А на днях в ульяновской школе № 64 ученики так испугались пожарной сигнализации, что приняли произошедшее за "теракт", в панике трое пятиклассников даже выпрыгнули со второго этажа. Они отделались переломами и ушибами.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров