Подросток с ножом угрожает преподавателям и ученикам в московской школе

В Москве 12-летний подросток с ножом угрожает преподавателям и ученикам. Всё происходит прямо сейчас в школе №1208 в столичном районе Кузьминки, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, школьника смогли забаррикадировать в кабинете на четвёртом этаже и вызвать экстренные службы.