Подросток с ножом угрожает преподавателям и ученикам в московской школе
В Москве 12-летний подросток с ножом угрожает преподавателям и ученикам. Всё происходит прямо сейчас в школе №1208 в столичном районе Кузьминки, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, школьника смогли забаррикадировать в кабинете на четвёртом этаже и вызвать экстренные службы.
А на днях в ульяновской школе № 64 ученики так испугались пожарной сигнализации, что приняли произошедшее за "теракт", в панике трое пятиклассников даже выпрыгнули со второго этажа. Они отделались переломами и ушибами.
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