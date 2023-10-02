Мэр Ульяновска рассказал о травмах подростков, в панике сиганувших из окна школы

Мэр Ульяновска Александр Болдакин уточнил, какие травмы получили пятиклассники, выпрыгнувшие со второго этажа школы из-за ложной тревоги.

Обстановка у 64-й школы в Ульяновске, где школьники испугались пожарной сигнализации и выпрыгнули из окна, переломав ноги. Видео © t.me / SHOT

"Из-за отключения электроэнергии в 64-й школе на бульваре Новосондецком сработала пожарная сигнализация. Три ученика 5-го класса поддались панике и выпрыгнули из окна второго этажа. В результате у девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго — подозрение на перелом пяток", — написал он в телеграм-канале.

По данным SHOT, пострадали Яна Р. 2012 года рождения (перелом правой ноги), Камалджон Р. 2009 года рождения (перелом пятки) и Фёдор Ф., у которого диагностировали ушибы. Прибывшие на место медики уже оказали пострадавшим ребятам всю необходимую помощь, теперь ими занимаются врачи в больнице и проводят обследования.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время жизни ребят ничего не угрожает, а также заверил, что при необходимости администрация окажет им поддержку. В школе проводится служебная проверка.