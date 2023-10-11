В России предложили возродить в школах советский предмет

Минпросвещения предложили рассмотреть возможность возвращения в школы курсов домоводства. Соответствующее обращение к главе ведомства Сергею Кравцову направил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По его словам, советская школа в период расцвета была примером для всего мира, как нужно обучать детей. Программа включала в себя не только получение теории, но и применение практических навыков. Эксперт подчеркнул, что польза уроков домоводства неоспорима, хоть сейчас об этом и забыли.

"Учитывая важность и необходимость навыков домоводства у детей, прошу вас рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования", — приводит выдержку из обращения RT.

Ветров отметил, что детей очень важно научить убирать помещения, ухаживать за животными и растениями, ремонтировать мелкую технику, оплачивать счета и заготавливать банки на зиму с солёными огурцами и помидорами. Кроме того, по его мнению, курсы домоводства положительно повлияют на нравственное воспитание.