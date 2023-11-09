Самые частые фразы, которые встречаются только в речи жертв абьюза

Как правило, все отношения начинаются замечательно. Люди ладят друг с другом, у них много общего, парочка не может насытиться друг другом. По словам психолога Ольги Романив, с которой поговорил Лайф, в идеале такое общение перерастает в долгосрочное партнёрство, основанное на взаимном уважении. Но в некоторых случаях происходит обратное.

"Иногда один из партнёров берет на себя намного больше контроля, чем другой, и не всегда честными методами", — подчёркивает эксперт. Хотя каждая ситуация уникальна, существуют весьма распространённые проявления абьюзивных отношений, на которые стоит обратить внимание, если вы беспокоитесь за близкого вам человека. Какие фразы встречаются в речи тех, кого можно назвать "жертвой абьюза"?

"У меня бессонница", "я не голодна/не голоден", "чувствую себя не очень"

Какие фразы выдают жертву абьюза? Фото © Freepik

У людей, переживающих насилие в отношениях, часто возникают проблемы с психическим здоровьем. По словам психолога, у них могут развиться депрессия, тревожность, острый стресс или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Если у человека появляются тревожные психологические проблемы после начала отношений — это верный признак, что в них есть место абьюзу.

"Мне нужно с ним/ней посоветоваться"

В здоровых отношениях партнёры принимают решения независимо друг от друга или приходят к соглашению, когда решение касается их обоих. Ольга Романив психолог

Это может касаться того, как они распоряжаются совместным бюджетом, куда ходят или с кем встречаются. Не предполагается, что один человек принимает все решения. Однако в отношениях, где имеет место абьюз, манипулятор берёт на себя полный контроль над совместной жизнью.

"Я не могу", "давай в другой раз", "прости, нет времени"

Как понять, что человек является жертвой абьюза в отношениях? Фото © Freepik / senivpetro

Одним из способов получения контроля над жертвой со стороны абьюзивного партнёра является её изоляция. "Легче влиять на человека, когда рядом нет друзей и членов семьи, которые могли бы пролить свет на его действия. И чем более изолирован человек, тем труднее ему понять, что что-то серьёзно не так", — рассказывает Лайфу психолог Ольга Романив. Чтобы стимулировать изоляцию, жестокий партнёр может использовать тактику манипулирования или запугивания. Он способен вести себя крайне ревниво, не давать второй половинке встречаться с друзьями, выражать неприязнь к людям в его жизни.

Это приводит к отсутствию стороннего взгляда на ситуацию, в результате чего с жестоким обращением становится легче смириться. Ольга Романив психолог

Таким же "красным флажком" может послужить и постоянное хождение парой, даже когда это не совсем уместно, например, если это традиционная встреча в кругу подруг. Установление тотального контроля не происходит в одночасье. Манипулятор может всё больше проявлять себя собственником и ревнивцем и в конце концов не оставить своей жертве возможности участвовать в каких-либо мероприятиях в одиночку.

"Он/она обидится", "не хочу его/её злить"

Человек, подвергающийся абьюзу в отношениях, может во всём пытаться угодить тирану, делать ему комплименты, хвалить или оправдываться перед ним, пытаясь свести к минимуму травматичную обратную связь.

"Я так постарел(а)", "эх, все делают карьеру, а я…", "скажи честно, я потолстел(а)?", "кому я такая нужна?"

Распространённые фразы жертв абьюза: проверьте себя.

Конечно, все пары время от времени подшучивают друг над другом. Но это, как правило, сильно отличается от постоянных придирок и критики в абьюзивных отношениях.

Если один из партнёров часто попрекает другого — это является разновидностью эмоционального насилия. Ольга Романив психолог

По словам эксперта, постоянная критика снижает самооценку и человеку становится ещё труднее выйти из этих отношений. Поскольку он убеждён, что недостоин любви и не сможет найти никого лучше.