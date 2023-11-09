Психолог раскрыл лайфхак, который избавит от онлайн-шопоголизма

Многие россияне зависимы от покупок на маркетплейсах и тратят огромные деньги на мимолётное удовольствие. Данная зависимость является одной из разновидностей шопоголизма.

По словам психотерапевта, психолога Алексея Вилкова, причинами бесконтрольных покупок могут быть повышенная тревожность, депрессивные переживания, выраженная эмоциональная нестабильность или же нехватка эмоций. В числе возможных виновников онлайн-шопоголизма также низкая самооценка, неуверенность, дефицит общения. С такой проблемой психолог советует обращаться за помощью к специалистам.

"Данная зависимость быстро развивается, потому что это намного проще, чем идти в магазин: не нужно выходить из дома, тратить время и усилия. Всё можно сделать в Интернете, не вставая с дивана", — рассказал Вилков в беседе с "Вечерней Москвой".

Чтобы не впасть в подобную зависимость, эксперт советует снижать общий уровень тревожности, заниматься саморегуляцией. Кроме того, стоит разнообразить досуг: чаще общаться с друзьями, уделять время спорту, больше работать, найти хобби. Если зависимость уже есть, важно продиагностировать своё эмоциональное состояние и понять, что не так.

Психолог советует взять за правило составлять список необходимых покупок, чтобы не приобретать лишнего, и выделять определённую сумму, причём наличными. В этом состоянии строго противопоказано пользоваться кредитными картами, ведь люди обычно тратят "чужие" деньги с большей лёгкостью, не думая, что отдавать придётся свои средства, отметил специалист.