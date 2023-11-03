"Маркет-экзорцист" из Подмосковья устал от вечных покупок жены и решил создать рехаб для зависимых
Житель Подмосковья решил создать центр реабилитации зависимых от маркетплейсов
Житель Подмосковья так устал от бесконечных покупок супруги на маркетплейсах, что решил создать рехаб — центр реабилитации для всех тех, кто зависим от онлайн-магазинов. Как сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка", инициативный молодой человек по имени Кирилл пока ограничился только сайтом. Он предлагает забирать телефоны на входе в "больницу", а в некоторых случаях — даже приглашать батюшку, чтобы провести обряд изгнания "маркет-демона".
Житель Подмосковья решил создать центр реабилитации зависимых от маркетплейсов. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"
В конце такой терапии проходит сжигание нераспечатанных посылок в костре. Те, кто найдёт в себе силы выбросить их, считается здоровым.
Всё это изначально задумывалось как шутка, но она вышла из-под контроля: Кириллу стали названивать люди, которым действительно требуется "лечение". Возможно, на такой стартап скоро действительно найдутся инвесторы.
"Я всё это утрирую и с шуткой отношусь, что [некоторые] болеют этим до такой степени. Не исключаю, что есть люди, которым реально необходима помощь. В этот сайт я вообще ничего не вкладывал, я его сделал часа за четыре. На карте смотрел расположение всех пунктов выдачи и находил максимально удалённую точку, где бы их не было. Это было очень сложно", — рассказал инициатор рехаба.
Заказывают много на маркетплейсах не только взрослые, но и дети, причём зачастую даже не понимая, что сделали. Так, в Санкт-Петербурге годовалый малыш пошопился на Wildberries на 150 тысяч рублей, пока его мама была в туалете. А в Дагестане ребёнок взял смартфон родителей и заказал игрушек на 250 тысяч рублей. За возврат товаров отцу и матери мальчика нужно было отдать около 38 тысяч рублей.
ТАСС / Сергей Фадеичев