Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 19:13

"Маркет-экзорцист" из Подмосковья устал от вечных покупок жены и решил создать рехаб для зависимых

Житель Подмосковья решил создать центр реабилитации зависимых от маркетплейсов

Житель Подмосковья так устал от бесконечных покупок супруги на маркетплейсах, что решил создать рехаб — центр реабилитации для всех тех, кто зависим от онлайн-магазинов. Как сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка", инициативный молодой человек по имени Кирилл пока ограничился только сайтом. Он предлагает забирать телефоны на входе в "больницу", а в некоторых случаях — даже приглашать батюшку, чтобы провести обряд изгнания "маркет-демона".

Житель Подмосковья решил создать центр реабилитации зависимых от маркетплейсов. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

В конце такой терапии проходит сжигание нераспечатанных посылок в костре. Те, кто найдёт в себе силы выбросить их, считается здоровым.

Всё это изначально задумывалось как шутка, но она вышла из-под контроля: Кириллу стали названивать люди, которым действительно требуется "лечение". Возможно, на такой стартап скоро действительно найдутся инвесторы.

"Я всё это утрирую и с шуткой отношусь, что [некоторые] болеют этим до такой степени. Не исключаю, что есть люди, которым реально необходима помощь. В этот сайт я вообще ничего не вкладывал, я его сделал часа за четыре. На карте смотрел расположение всех пунктов выдачи и находил максимально удалённую точку, где бы их не было. Это было очень сложно", — рассказал инициатор рехаба.

Россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты

Россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты

Заказывают много на маркетплейсах не только взрослые, но и дети, причём зачастую даже не понимая, что сделали. Так, в Санкт-Петербурге годовалый малыш пошопился на Wildberries на 150 тысяч рублей, пока его мама была в туалете. А в Дагестане ребёнок взял смартфон родителей и заказал игрушек на 250 тысяч рублей. За возврат товаров отцу и матери мальчика нужно было отдать около 38 тысяч рублей.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
  • Новости
  • Интересное
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров