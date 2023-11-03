"Маркет-экзорцист" из Подмосковья устал от вечных покупок жены и решил создать рехаб для зависимых

Житель Подмосковья так устал от бесконечных покупок супруги на маркетплейсах, что решил создать рехаб — центр реабилитации для всех тех, кто зависим от онлайн-магазинов. Как сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка", инициативный молодой человек по имени Кирилл пока ограничился только сайтом. Он предлагает забирать телефоны на входе в "больницу", а в некоторых случаях — даже приглашать батюшку, чтобы провести обряд изгнания "маркет-демона".

Житель Подмосковья решил создать центр реабилитации зависимых от маркетплейсов. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

В конце такой терапии проходит сжигание нераспечатанных посылок в костре. Те, кто найдёт в себе силы выбросить их, считается здоровым.

Всё это изначально задумывалось как шутка, но она вышла из-под контроля: Кириллу стали названивать люди, которым действительно требуется "лечение". Возможно, на такой стартап скоро действительно найдутся инвесторы.