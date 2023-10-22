Годовалый малыш пошопился на Wildberries на 150 тысяч рублей, пока его мать была в туалете

В Санкт-Петербурге годовалый малыш потратил более 150 тысяч рублей с карты матери, случайно заказав гору товаров на Wildberries. Как сообщает "Mash на Мойке", инцидент произошёл в момент, когда ребёнок на несколько минут остался с телефоном.

В Петербурге малыш пошопился на Wildberries на 150 тысяч рублей, пока его мать была в туалете. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

"Я побежала в туалет, кинула телефон на кровать, не блокировала экран. Меня не было минуты три-четыре, вернулась и смотрю — он пальчиком водит по экрану. Я даже не подумала, что он может что-то оплатить", — поделилась Кристина, мама юного шопоголика.

Через три часа петербурженке пришло уведомление о покупке на 18 тысяч рублей на Wildberries, а следом — ещё одно и ещё. В общей сложности сын Кристины накупил товаров на 150 тысяч рублей. Женщина связалась с поддержкой маркетплейса, но там ей сказали, что покупки уже в пути и отменить их нельзя. Позже выяснилось, что примерно от половины товаров всё-таки можно отказаться бесплатно, однако за остальные (к примеру, продукты питания) придётся заплатить, поскольку на Wildberries предусмотрена оплата возврата.

Кристина отметила, что такие курьёзы в последнее время происходят со многими родителями. По её словам, форумы для мамочек пестрят рассказами о подобных ситуациях.