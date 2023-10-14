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14 октября, 11:08

Молодая сиделка обобрала пенсионерку-инвалида на 887 тысяч, устроив шоппинг на Wildberries

Молодая сиделка украла с карты пенсионерки-инвалида 887 тысяч рублей

В Московской области некто украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей. По данным SHOT, деньги были украдены с карты, которую житель столицы открыл для своей 73-летней тёщи. На неё ежемесячно капали проценты по вкладу — по 230 тысяч рублей.

В какой-то момент мужчина увидел, что кто-то потратил 887 тысяч рублей на непонятные товары с Wildberries, а часть денег перечислил на подозрительный счёт. Тогда он обратился в полицию, которая теперь подозревает молодую сиделку, нанятую для женщины-инвалида с проблемными ногами. Её допрашивают.

Сотруднице Wildberries три месяца сходила с рук простейшая мошенническая схема

Сотруднице Wildberries три месяца сходила с рук простейшая мошенническая схема

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Матвей Константинов
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    Комментарий

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    Владимир Смирновсегодня в 12:00

    Откуда у пенсионеров такие деньги?

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