Молодая сиделка обобрала пенсионерку-инвалида на 887 тысяч, устроив шоппинг на Wildberries

В Московской области некто украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей. По данным SHOT, деньги были украдены с карты, которую житель столицы открыл для своей 73-летней тёщи. На неё ежемесячно капали проценты по вкладу — по 230 тысяч рублей.

В какой-то момент мужчина увидел, что кто-то потратил 887 тысяч рублей на непонятные товары с Wildberries, а часть денег перечислил на подозрительный счёт. Тогда он обратился в полицию, которая теперь подозревает молодую сиделку, нанятую для женщины-инвалида с проблемными ногами. Её допрашивают.