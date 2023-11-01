Россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты

Полиция разыскивает молодого человека в очках и медицинской маске, который пришёл за заказом в один из ПВЗ "Вайлдберрис" в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти и не оплатил товары. По данным источников Лайфа, посетитель показал штрихкод, а когда ему принесли все позиции, сложил всё в пакет, но оплата не прошла, так как было недостаточно средств на карте. Сотрудница пункта сказала об этом клиенту, но тот ответил, что сейчас оплата пройдёт, и попросту удалился.