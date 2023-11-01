Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 08:55

Россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты

В Ленобласти неизвестный получил на Wildberries ножи и Glock и ушёл без оплаты

Полиция разыскивает молодого человека в очках и медицинской маске, который пришёл за заказом в один из ПВЗ "Вайлдберрис" в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти и не оплатил товары. По данным источников Лайфа, посетитель показал штрихкод, а когда ему принесли все позиции, сложил всё в пакет, но оплата не прошла, так как было недостаточно средств на карте. Сотрудница пункта сказала об этом клиенту, но тот ответил, что сейчас оплата пройдёт, и попросту удалился.

Видео с камеры наблюдения в ПВЗ, где покупатель приобрёл "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты © LIFE

Управляющая пунктом выдачи написала на незнакомца заявление, но куда большее внимание привлекает само содержимое неоплаченной покупки. Оказалось, на Wildberries можно заказать (и не оплатить) настоящий "набор Рэмбо":

На Wildberries оказался огромный выбор оружия для страйкбола, которым вполне можно покалечить человека. Скриншот © LIFE

На Wildberries оказался огромный выбор оружия для страйкбола, которым вполне можно покалечить человека. Скриншот © LIFE

Ножи, которые могут дополнить "набор Рэмбо". Скриншот © LIFE

Ножи, которые могут дополнить "набор Рэмбо". Скриншот © LIFE

  • стальной нож "Кизляр Колыма" стоимостью 4642 рубля
  • пистолет Glock за 28 743 рубля
  • кобура открытого ношения за 4365 рублей
  • нож "Оборотень" за 4752 рубля
  • накладной автоматический нож Datum plane стоимостью 1270 рублей.
Клинический психолог сравнил зависимость от Wildberries с наркоманией и дал 4 совета по исцелению

Клинический психолог сравнил зависимость от Wildberries с наркоманией и дал 4 совета по исцелению

Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге годовалый малыш пошопился на Wildberries на 150 тысяч рублей, пока его мать была в туалете. А в Дагестане ребёнок взял смартфон родителей и заказал на маркетплейсе игрушек на 250 тысяч рублей. За возврат товаров отцу и матери юного шопоголика теперь придётся отдать около 38 тысяч рублей.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров