Россиянин заказал на Wildberries "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты
В Ленобласти неизвестный получил на Wildberries ножи и Glock и ушёл без оплаты
Полиция разыскивает молодого человека в очках и медицинской маске, который пришёл за заказом в один из ПВЗ "Вайлдберрис" в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти и не оплатил товары. По данным источников Лайфа, посетитель показал штрихкод, а когда ему принесли все позиции, сложил всё в пакет, но оплата не прошла, так как было недостаточно средств на карте. Сотрудница пункта сказала об этом клиенту, но тот ответил, что сейчас оплата пройдёт, и попросту удалился.
Видео с камеры наблюдения в ПВЗ, где покупатель приобрёл "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты © LIFE
Управляющая пунктом выдачи написала на незнакомца заявление, но куда большее внимание привлекает само содержимое неоплаченной покупки. Оказалось, на Wildberries можно заказать (и не оплатить) настоящий "набор Рэмбо":
На Wildberries оказался огромный выбор оружия для страйкбола, которым вполне можно покалечить человека. Скриншот © LIFE
Ножи, которые могут дополнить "набор Рэмбо". Скриншот © LIFE
- стальной нож "Кизляр Колыма" стоимостью 4642 рубля
- пистолет Glock за 28 743 рубля
- кобура открытого ношения за 4365 рублей
- нож "Оборотень" за 4752 рубля
- накладной автоматический нож Datum plane стоимостью 1270 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге годовалый малыш пошопился на Wildberries на 150 тысяч рублей, пока его мать была в туалете. А в Дагестане ребёнок взял смартфон родителей и заказал на маркетплейсе игрушек на 250 тысяч рублей. За возврат товаров отцу и матери юного шопоголика теперь придётся отдать около 38 тысяч рублей.
LIFE