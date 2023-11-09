Психолог объяснила, как полюбить своё отражение в зеркале
Психолог Саламатова: Важно благосклонно относиться к своему отражению в зеркале
Чтобы относиться к себе хорошо, нужно научиться благосклонно относиться к своему отражению в зеркале. Об этом рассказала психолог Кристина Саламатова.
"Развивайте позитивное мышление. Сначала надо записать свои достижения и качества, которыми гордитесь. Помните о своих сильных сторонах и уникальных чертах характера. Избегайте сравнений с другими людьми, так как каждый человек уникален", — посоветовала Саламатова в беседе с "Газетой.ru".
Также эксперт порекомендовала искренне заботиться о себе с помощью питания, регулярных тренировок и полноценного сна. Ставить цели нужно тоже с заботой о себе, важно не завышать планку, а делать всего на 1% лучше, чем вчера.
Специалист подчеркнула, что следует стараться видеть красоту в неидеальности и формировать вокруг себя поддерживающее окружение. Но если какие-то аспекты внешнего вида сильно беспокоят, менять их нужно осознанно и заботливо. Исходить стоит из того, что может улучшить самочувствие и повысить уверенность, будь то новая стрижка, новая одежда или уход за кожей, заключила психолог.
Ранее Лайф рассказывал, какое психическое расстройство может скрываться под желанием сделать пластику. Иногда речь идёт не просто о коррекции внешности, но о самой настоящей мании.