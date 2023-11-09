Психолог объяснила, как полюбить своё отражение в зеркале

Чтобы относиться к себе хорошо, нужно научиться благосклонно относиться к своему отражению в зеркале. Об этом рассказала психолог Кристина Саламатова.

"Развивайте позитивное мышление. Сначала надо записать свои достижения и качества, которыми гордитесь. Помните о своих сильных сторонах и уникальных чертах характера. Избегайте сравнений с другими людьми, так как каждый человек уникален", — посоветовала Саламатова в беседе с "Газетой.ru".

Также эксперт порекомендовала искренне заботиться о себе с помощью питания, регулярных тренировок и полноценного сна. Ставить цели нужно тоже с заботой о себе, важно не завышать планку, а делать всего на 1% лучше, чем вчера.

Специалист подчеркнула, что следует стараться видеть красоту в неидеальности и формировать вокруг себя поддерживающее окружение. Но если какие-то аспекты внешнего вида сильно беспокоят, менять их нужно осознанно и заботливо. Исходить стоит из того, что может улучшить самочувствие и повысить уверенность, будь то новая стрижка, новая одежда или уход за кожей, заключила психолог.