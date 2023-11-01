Врач раскрыл, какое психическое расстройство может скрываться под желанием сделать пластику

Стремление лечь под нож пластического хирурга не всегда является желанием скорректировать внешность, иногда это перерастает в манию. Человек начинает думать, что изменение носа или разреза глаз изменит жизнь в лучшую сторону, но это не так.

Как рассказал пластический хирург Илья Шаров, иногда к пластике стремятся люди, страдающие дисморфофобией — психическим расстройством, при котором пациент недоволен своим внешним видом.

"Конечно, в пластической хирургии есть своя мода — допустим, в одном сезоне было модно "носить" большую грудь, затем — увеличивать ягодицы. Но дисморфофобия не связана с модой и стереотипами красоты — это явление, которое требует профессиональной помощи специалистов", — рассказал медик в беседе с aif.ru.

Иногда желание лечь на стол хирурга превращается в навязчивую идею. Врач рассказал, что такие люди полагают: изменив размер груди или носа, они станут не только красивее, но и успешнее. Однако, по словам специалиста, это часто является иллюзией. Врач также указал, что уверенности в себе пластика не прибавит, но с этим можно справиться, поработав с психологом.

Также о пластической операции начинают задумываться люди на склоне лет. По словам хирурга, такое поведение — страх одиночества. Он отметил, что и в раннем возрасте может появиться эта фобия, когда девушка боится остаться одна из-за своей внешности.

По словам Шарова, важно ценить себя при любой внешности. Косметология и пластическая хирургия могут помочь лишь скорректировать внешний вид, а не обеспечить вечную молодость и сделать успешнее, заключил медик.