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22 октября, 22:39

Косметолог раскрыла секрет эффективного осеннего ухода за кожей

Косметолог Слабова: Осенью нужно переходить с лёгких кремов на более питательные

Осень является холодным и ветреным временем года, во время которого наша кожа подвергается неблагоприятным воздействиям. Как правильно за ней ухаживать в этот период, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала косметолог Вера Слабова.

"В первую очередь добавляем в уход сыворотки с антиоксидантами и витаминами для эффективного восстановления. Кожа, как и весь наш организм, страдает от авитаминоза, и пришло время питать её внутренними ресурсами витаминов", — заявила специалист.

Дождь, ветер или снег могут раздражать чувствительную кожу лица, и лёгкий крем в таком случае уже не сможет защитить её. По этой причине осенью необходимо перейти с лёгких флюидных кремов на более питательные, посоветовала косметолог.

Помимо того, эксперт порекомендовала пользоваться отбеливающими масками, борющимися с пигментацией после облучения летним солнцем, а также средствами для очищения, содержащими AHA-кислоты. Стоит обратить внимание на ретинол в составе, который является мощным средством для омоложения и лечения кожи.

"Ежедневно используя крем с ретинолом, можно уменьшить видимость морщин и прыщей. Но не забывайте об интенсивном увлажнении кожи с помощью лёгких сывороток. Помните, что в холодное время года коже нужна поддержка", — заключила Слабова.

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Ранее Слабова рассказала, что ещё одна неприятная проблема в холодную пору — выпадение волос. По её словам, из-за неправильного ухода осенью и зимой можно наблюдать безжизненные волосы — происходит такое с теми, кто пренебрегает защитой от вредных УФ-лучей.

Обложка ©

Getty Images / Ghislain and Marie David de Lossy

Алексей Соловьёв
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