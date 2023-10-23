Косметолог раскрыла секрет эффективного осеннего ухода за кожей

Осень является холодным и ветреным временем года, во время которого наша кожа подвергается неблагоприятным воздействиям. Как правильно за ней ухаживать в этот период, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала косметолог Вера Слабова.

"В первую очередь добавляем в уход сыворотки с антиоксидантами и витаминами для эффективного восстановления. Кожа, как и весь наш организм, страдает от авитаминоза, и пришло время питать её внутренними ресурсами витаминов", — заявила специалист.

Дождь, ветер или снег могут раздражать чувствительную кожу лица, и лёгкий крем в таком случае уже не сможет защитить её. По этой причине осенью необходимо перейти с лёгких флюидных кремов на более питательные, посоветовала косметолог.

Помимо того, эксперт порекомендовала пользоваться отбеливающими масками, борющимися с пигментацией после облучения летним солнцем, а также средствами для очищения, содержащими AHA-кислоты. Стоит обратить внимание на ретинол в составе, который является мощным средством для омоложения и лечения кожи.

"Ежедневно используя крем с ретинолом, можно уменьшить видимость морщин и прыщей. Но не забывайте об интенсивном увлажнении кожи с помощью лёгких сывороток. Помните, что в холодное время года коже нужна поддержка", — заключила Слабова.