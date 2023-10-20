Падают не только листья: Косметолог рассказала, как с наступлением осени не остаться без волос
Косметолог Слабова: Осенью важно использовать пилинг для кожи головы
В осеннее время организм человека подвержен стрессам и депрессии. Однако косметолог-эстетист и преподаватель по косметологии Вера Слабова рассказала, что ещё одна неприятная проблема в холодную пору — выпадение волос.
"Из-за неправильного ухода осенью и зимой можно наблюдать безжизненные волосы — происходит такое с теми, кто пренебрегает защитой от вредных УФ-лучей. Кожа головы подвергается излучению, так как в холодное время года солнечного света даже больше, чем летом, а организм ослаблен резкими сменами погоды", — подчеркнула собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Косметолог рассказала, что в холодное время важно подобрать правильный уход за волосами, который будет нацелен на питание и увлажнение. Также специалист порекомендовала принимать витамины группы B, не забывать про пилинг кожи головы и наносить на волосы масло жожоба, арганы или макадамии.
Ранее Лайф рассказывал, что сухие шампуни нужно использовать не чаще двух-трёх раз в месяц. В противном случае можно остаться без волос. Средства от выпадения волос и для их роста, которые содержат вещество миноксидил, тоже нельзя использовать без назначения врача. При неправильном применении можно потерять то, что ещё пока растёт на голове.
Shutterstock