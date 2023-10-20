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20 октября, 16:01

Падают не только листья: Косметолог рассказала, как с наступлением осени не остаться без волос

Косметолог Слабова: Осенью важно использовать пилинг для кожи головы

В осеннее время организм человека подвержен стрессам и депрессии. Однако косметолог-эстетист и преподаватель по косметологии Вера Слабова рассказала, что ещё одна неприятная проблема в холодную пору — выпадение волос.

"Из-за неправильного ухода осенью и зимой можно наблюдать безжизненные волосы — происходит такое с теми, кто пренебрегает защитой от вредных УФ-лучей. Кожа головы подвергается излучению, так как в холодное время года солнечного света даже больше, чем летом, а организм ослаблен резкими сменами погоды", — подчеркнула собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Косметолог рассказала, что в холодное время важно подобрать правильный уход за волосами, который будет нацелен на питание и увлажнение. Также специалист порекомендовала принимать витамины группы B, не забывать про пилинг кожи головы и наносить на волосы масло жожоба, арганы или макадамии.

Трихолог объяснила, когда при выпадении волос стоит бить тревогу

Трихолог объяснила, когда при выпадении волос стоит бить тревогу

Ранее Лайф рассказывал, что сухие шампуни нужно использовать не чаще двух-трёх раз в месяц. В противном случае можно остаться без волос. Средства от выпадения волос и для их роста, которые содержат вещество миноксидил, тоже нельзя использовать без назначения врача. При неправильном применении можно потерять то, что ещё пока растёт на голове.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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