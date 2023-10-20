Падают не только листья: Косметолог рассказала, как с наступлением осени не остаться без волос

В осеннее время организм человека подвержен стрессам и депрессии. Однако косметолог-эстетист и преподаватель по косметологии Вера Слабова рассказала, что ещё одна неприятная проблема в холодную пору — выпадение волос.

Косметолог рассказала, что в холодное время важно подобрать правильный уход за волосами, который будет нацелен на питание и увлажнение. Также специалист порекомендовала принимать витамины группы B, не забывать про пилинг кожи головы и наносить на волосы масло жожоба, арганы или макадамии.