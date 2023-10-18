Трихолог объяснила, когда при выпадении волос стоит бить тревогу

Выпадение волос является нормальным физиологическим процессом, однако если он сопровождается зудом и болью, то следует немедленно обратиться к врачу. Такой совет дала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, человек в среднем теряет от 50 до 100 волос в день, что считается нормой. Но если количество выпавших волос существенно выше нормы, то это уже повод для беспокойства. Также среди опасных симптомов, при появлении которых нужно обратиться к трихологу или дерматологу, — зуд, шелушение, воспаление и болевые ощущения кожи головы.

"Часто причиной выпадения волос выступает стресс, поскольку он стимулирует иммунитет и тем самым направляет все ресурсы организма на борьбу с ним же. В результате другие процессы могут ослабевать и замедляться, в том числе рост волос. При этом процесс естественного выпадения не прекращается, и создается впечатление заметного поредения волос", — сообщила врач.

Помимо этого, Хохлова добавила, что причиной выпадения могут быть также реабилитация после хирургических операций или резкая потеря веса.