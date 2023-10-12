Эксперт рассказала о пользе пилинга для кожи головы

Пилинг кожи важно делать не только в области лица и тела, но и головы. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала кандидат химических наук, разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy Наталия Жегалова. По её словам, эта процедура поможет отрастить здоровые волосы и улучшить их состояние.

Она объяснила, что на голове регулярно скапливаются отмершие клетки кожи, себум, пыль и остатки средств для укладки. Всё это мешает коже нормально дышать и не даёт полезным веществам из косметических средств проникать к корням волос. Это может привести к раздражению кожи головы, появлению перхоти и усилению жирности. При этом волосы станут тусклыми и потеряют объём. Все эти проблемы способно решить глубокое очищение.

Как объяснила Жегалова, абразивные компоненты скраба и кислоты в составе пилинга отшелушивают ороговевший слой кожи, очищают поры, убирают грязь и перезапускают обновление кожных покровов. В них часто добавляют ухаживающие компоненты, которые не пересушивают кожу и создают охлаждающий эффект.

Специалист советует делать пилинг головы не чаще раза в месяц, если речь идёт о нормальном и сухом типе кожи. Если волосы и кожа жирные, можно делать процедуру дважды в месяц. При этом нужно отслеживать индивидуальную реакцию. Например, более частое отшелушивание может быть необходимым в жаркий сезон или при гормональных изменениях.

"При окрашивании или химической завивке волос необходимо воздержаться от процедуры пилинга минимум на две недели. То же правило работает и в обратную сторону: после глубокого очищения кожи головы эксфолиантом рекомендуется подождать две недели перед окрашиванием или химической завивкой. Что же касается салонных процедур, то срединный пилинг рекомендуется проводить не чаще одного раза в 2–3 месяца, а глубокий — только раз в год", — пояснила Жегалова.

Она также рассказала, как правильно использовать пилинг. Перед процедурой нужно хорошо увлажнить волосы и кожу головы. Если они жирные — предварительно вымыть голову шампунем. После этого нужно аккуратно распределить средство по проборам, пару минут помассировать, оставить на 15 минут и смыть.