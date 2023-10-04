Как понять по волосам, что пора бежать к врачу: Названо 5 главных симптомов

По состоянию волос можно понять, здоров человек или нет. Трихолог и косметолог Анастасия Курская рассказала, какие признаки указывают на то, что пора обратиться к врачу.

Первая проблема, с которой можно столкнуться, — выпадение волос. Оно делится на два вида: диффузное и андрогенетическое. На первый тип влияют стрессы, тревоги и перенесённые заболевания, отметила эксперт. По словам трихолога, волосы сами собой не выпадают. Этот процесс запускается спустя два-три месяца после стрессовых событий. При выпадении волос происходит централизация кровоснабжения, то есть организм в первую очередь защищает жизненно важные органы. Второй вид — андрогенетический — влияет на выпадение волос на темени и висках.

"Серьёзным поводом для обращения к трихологу является резкое изменение состояния шевелюры. Например, волосы стали слишком сухими, а кончики секущимися. Либо, напротив, локоны быстро становятся жирными. Зачастую такие симптомы возникают при неправильном подборе косметического средства: агрессивного или очень деликатного", — подчеркнула специалист в беседе с "Вечерней Москвой", добавив, что спровоцировать излишнюю жирность или сухость могут и неподходящие скрабы, предназначенные для волосистой части кожи головы.

Третья проблема — ломкость. Волосы портятся из-за различных фенов и утюжков. Если меньше пользоваться такими приборами, то ситуация улучшится сама собой. Однако, по мнению Курской, иногда ломкость волос указывает на наличие серьёзных проблем внутри организма. Возможно, дело в анемии или нехватке витаминов.

Четвёртая проблема — зуд и высыпания. Чаще всего они появляются на голове из-за смены состава кожного сала и присоединения вторичной микрофлоры. Это связано с гормональными нарушениями или с неправильным питанием. В таком случае специалист рекомендует обратиться к эндокринологу, а также изменить рацион.

Пятая проблема — перхоть и шелушение. Эти явления указывают на появление грибка. Курская рекомендует не откладывать лечение, иначе всё грозит закончиться плохо. Грибок может развиться из-за снижения иммунитета, переохлаждения, длительного приёма антибиотиков.