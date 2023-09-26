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26 сентября, 16:34

Врач раскрыл, бывает ли аллергия на волосы

Иммунолог Бала: Аллергии на волосы не существует

Аллергии на волосы не существует, потому что они почти полностью состоят из белка. С чем путают такую реакцию, aif.ru рассказал аллерголог-иммунолог Анатолием Бала.

"Все волосы млекопитающих имеют одинаковую базовую химическую структуру: они почти полностью состоят из белка кератина. Иммунная система человека постоянно подвергается воздействию кератина кожи и волос, поэтому у нас не развивается аллергическая реакция на него", — рассказывает медик.

По словам врача, аллергия возникай не из-за волос, а из-за запахов, которые там хранятся. Если у вас аллергия на кошек, а вы понюхали волосы знакомого, у которого дома живёт пушистик, то реакция возникнет именно на четвероногого.

Если вы заметили реакцию на волосы, то у человека необходимо спросить об аллергенах, которые могли на них находится. По словам врача, аллергическая реакция на косметику может возникнуть и в момент нанесения уходовых средств и через несколько суток.

Россиянам рассказали, почему осенняя аллергия может быть опасней весенней

Россиянам рассказали, почему осенняя аллергия может быть опасней весенней

Ранее аллерголог Суворова рассказала, что осенью обостряется аллергия на домашнюю пыль и животных, а также плесень. По словам эксперта, аллергию вызывают споры грибов кладоспориума и аспергиллюса, которые находятся в листьях и в земле.

Обложка ©

Unsplash / Ali Pazani

Александра Мышляева
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