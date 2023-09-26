Врач раскрыл, бывает ли аллергия на волосы

Аллергии на волосы не существует, потому что они почти полностью состоят из белка. С чем путают такую реакцию, aif.ru рассказал аллерголог-иммунолог Анатолием Бала.

"Все волосы млекопитающих имеют одинаковую базовую химическую структуру: они почти полностью состоят из белка кератина. Иммунная система человека постоянно подвергается воздействию кератина кожи и волос, поэтому у нас не развивается аллергическая реакция на него", — рассказывает медик.

По словам врача, аллергия возникай не из-за волос, а из-за запахов, которые там хранятся. Если у вас аллергия на кошек, а вы понюхали волосы знакомого, у которого дома живёт пушистик, то реакция возникнет именно на четвероногого.

Если вы заметили реакцию на волосы, то у человека необходимо спросить об аллергенах, которые могли на них находится. По словам врача, аллергическая реакция на косметику может возникнуть и в момент нанесения уходовых средств и через несколько суток.