Россиян предупредили об аллергии на клещей в домашней пыли

Осенью обостряется аллергия на плесень. Об этом Лайфу рассказала аллерголог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

По словам эксперта, аллергию вызывают споры грибов кладоспориума и аспергиллюса, которые находятся в листьях и в земле. Они активно распространяются с конца сентября по ноябрь. Кроме того, альтернария может распространяться на подпорченных фруктах, овощах, в холодильнике, на орехах, сухофруктах и специях. Если говорить о помещении, то кладоспориум (чёрная пушистая плесень) любит "захватывать" стены ванной, трубы, вытяжки и оконные рамы.

Также осенью возникает аллергия на домашнюю пыль и клещей в ней. Клещи размножаются с ноября по декабрь, а весной — с марта по апрель. Собеседница Лайфа советует избавиться от ковров, паласов, перьевых подушек, пуховых и шерстяных одеял. Кроме того, каждую неделю необходимо проводить влажную уборку с акарицидными средствами.

На возникновение аллергии влияет и отопительный сезон. Сухой воздух вызывает неприятные ощущения, а его низкая влажность (менее 40%) ухудшает течение аллергии. Это происходит в связи с электризацией и молекулами аллергии, которые летают в пространстве и "прилипают" к организму. Подобное явление можно увидеть во время встряхивания одеяла под солнцем.

"Аллергия на животных может усиливаться осенью. Отчасти это связано с сезонной линькой. Потому надо тщательно следить за чистотой в квартире, убирать шерсть с поверхностей, проветривать квартиру. Полностью избавиться от аллергена невозможно, но минимизировать проявление нежелательных симптомов вполне реально", — рассказала эксперт.

Аллергия на пыльцу полыни появляется, если осень сухая и тёплая. В зависимости от региона до конца сентября цветут луговые и злаковые травы: тимофеевка, пшеница, ячмень, лисохвост. Позже растут сорные травы. Самыми аллергенными считаются амброзия, полынь, золотарник, подорожник. В дождливую погоду пыльца распространяется не так активно. Эксперт рекомендует не посещать места, где растёт полынь, а дома обязательно тщательно мыть руки и очищать слизистые.

Во избежание появления аллергии необходимо избегать прогулок в тёплую ветреную погоду на улице, особенно в парках и на природе. Чтобы аллерген не попал на слизистые, стоит надевать очки или маски. Дома надо принимать душ и мыть руки. От грибка, например, спасут специальные средства. Помимо этого важно следить за уровнем влажности в квартире.