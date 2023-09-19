Трихолог разнесла опасный бьюти-лайфхак, который может "убить" волосы

Мыть голову гелем для душа можно людям с очень короткой стрижкой. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова. Она рассказала, что такой бьюти-лайфхак обернётся плачевными последствиями для шевелюры.

"Если мы говорим о коротких волосах, то гель для душа не страшен, особенно мужчинам. Они могут его применять при очень короткой стрижке. Но относительно женщин, конечно, мы можем говорить о повреждении структуры волос, потому что гель рассчитан не на волосы", — сказала она.

По словам специалиста, гель рассчитан на то, чтобы смыть грязь с поверхности кожи. С волосами намного сложнее, потому что, смывая грязь с кожи волосистой части головы, мы автоматически мылим и волосы. Если они тонкие, сухие, повреждённые, то, конечно, гель для душа их пересушит.