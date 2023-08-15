Трихолог перечислила последствия мытья головы мылом
Врач Галлямова объяснила, что мыло высушивает кожу головы и вредит волосам
Мыть голову и волосы мылом категорически не рекомендуется, так как это приводит к негативным последствиям для здоровья. Об этом рассказала NEWS.ru доктор медицинских наук, трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова.
"Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы", — объяснила она.
По её словам, мыло не просто вызывает сухость кожи головы, но и разрушает структуру волос, которые со временем начинают истончаться и могут выпасть.
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