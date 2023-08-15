Трихолог перечислила последствия мытья головы мылом

Мыть голову и волосы мылом категорически не рекомендуется, так как это приводит к негативным последствиям для здоровья. Об этом рассказала NEWS.ru доктор медицинских наук, трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова.

"Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы", — объяснила она.

По её словам, мыло не просто вызывает сухость кожи головы, но и разрушает структуру волос, которые со временем начинают истончаться и могут выпасть.