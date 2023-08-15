Регион

Уведомления отключены

15 августа, 14:19

Трихолог перечислила последствия мытья головы мылом

Врач Галлямова объяснила, что мыло высушивает кожу головы и вредит волосам

Мыть голову и волосы мылом категорически не рекомендуется, так как это приводит к негативным последствиям для здоровья. Об этом рассказала NEWS.ru доктор медицинских наук, трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова.

"Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы", объяснила она.

По её словам, мыло не просто вызывает сухость кожи головы, но и разрушает структуру волос, которые со временем начинают истончаться и могут выпасть.

Трихолог рассказала, кому нельзя делать ламинирование волос

Трихолог рассказала, кому нельзя делать ламинирование волос

Ранее лайф писал, что использование пива в качестве маски для волос поможет не только укрепить волосяные луковицы, но и сделать шевелюру более объёмной и блестящей. Этому будут способствовать содержащиеся в солоде витамины и минералы.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров