Трихолог рассказала, кому нельзя делать ламинирование волос

Благодаря ламинированию волосы становятся красивыми и гладкими, обретают здоровый вид, а также становятся податливыми для укладки. Однако не всем можно делать эту процедуру. В том числе она противопоказана людям, страдающим депрессией. Об этом заявила трихолог, косметолог Мария Халдина.

"Ламинирования волос следует избегать людям с тяжёлыми соматическими заболеваниями. Инфракрасное или тепловое воздействие не рекомендуется при подозрении на рак, а также при гормональных болезнях, инфекциях или депрессии", — подчеркнула специалист.

В беседе с "Лентой.ру" она также рассказала, что ламинирование может ухудшить состояние волос, если его делать на повреждённых локонах. Стоит отказаться от процедуры и людям с чувствительной кожей головы, иначе результат "обрадует" их раздражением или аллергией. Кроме того, ещё неизвестно, какие последствия может дать процедура, если проводить её на волосах беременных.

Халдина посоветовала не делать часто ламинирование, поскольку излишнее воздействие тепла и инфракрасного излучения может повредить и пересушить локоны. Ещё они потеряют объём и станут тяжёлыми. Врач призвала проконсультироваться с трихологом перед процедурой, чтобы исключить основные противопоказания и свести к минимуму побочные эффекты.