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1 августа, 12:10

Врач объяснила, почему пользоваться шампунем против перхоти при её отсутствии — так себе идея

Трихолог Нагайцева: Шампуни против перхоти следует использовать профилактически

От регулярного использования устраняющих перхоть шампуней проблемы с кожей головы могут усугубиться, потому что воздействие этих средств личной гигиены нарушает баланс кожи. Вместо этого их лучше применять профилактически — до появления перхоти — раз в неделю. Об этом рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

"Постоянное использование шампуней от перхоти не требуется, их можно использовать как профилактическое средство раз в неделю. Когда нет обострения, кожа находится в балансе, а использование шампуня с антимикотическими компонентами может нарушить это равновесие", — объяснила врач в беседе с NEWS.ru.

Трихолог уточнила, что шампуни против перхоти, содержащие антимикотические компоненты, должны применяться при обострениях состояния кожи головы, выраженных зудом и воспалениями. Эти средства назначают врачи на 10–14 дней, иногда на месяц, чего достаточно для остановки нездоровых процессов кожи. После этого терапию прекращают.

Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти, и дело не в уходе за волосами

Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти, и дело не в уходе за волосами

На самом деле именно неверный выбор шампуня часто становится причиной появления перхоти. Трихолог рассказала, как подобрать шампунь правильно.

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Юрий Лысенко
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