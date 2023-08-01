Врач объяснила, почему пользоваться шампунем против перхоти при её отсутствии — так себе идея
Трихолог Нагайцева: Шампуни против перхоти следует использовать профилактически
От регулярного использования устраняющих перхоть шампуней проблемы с кожей головы могут усугубиться, потому что воздействие этих средств личной гигиены нарушает баланс кожи. Вместо этого их лучше применять профилактически — до появления перхоти — раз в неделю. Об этом рассказала трихолог Юлия Нагайцева.
"Постоянное использование шампуней от перхоти не требуется, их можно использовать как профилактическое средство раз в неделю. Когда нет обострения, кожа находится в балансе, а использование шампуня с антимикотическими компонентами может нарушить это равновесие", — объяснила врач в беседе с NEWS.ru.
Трихолог уточнила, что шампуни против перхоти, содержащие антимикотические компоненты, должны применяться при обострениях состояния кожи головы, выраженных зудом и воспалениями. Эти средства назначают врачи на 10–14 дней, иногда на месяц, чего достаточно для остановки нездоровых процессов кожи. После этого терапию прекращают.
На самом деле именно неверный выбор шампуня часто становится причиной появления перхоти. Трихолог рассказала, как подобрать шампунь правильно.
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