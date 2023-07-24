Названа главная причина появления перхоти

Такое неприятное явление, как перхоть, чаще всего вызвано неправильно подобранным шампунем. Об этом рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

В беседе с NEWS.ru эксперт разъяснила, что бисульфатный шампунь может вызвать раздражение кожи головы у людей с жирными волосами. Аналогичным способом может воздействовать на человека с сухой кожей средство, имеющее высокую промывающую способность.

"Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс, и может появиться перхоть. Или наоборот — кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу", — отметила трихолог, посоветовав для решения проблемы просто подобрать правильный шампунь. В этом поможет врач.