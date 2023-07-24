Названа главная причина появления перхоти
Трихолог Нагайцева назвала причиной перхоти неправильно подобранный шампунь
Такое неприятное явление, как перхоть, чаще всего вызвано неправильно подобранным шампунем. Об этом рассказала трихолог Юлия Нагайцева.
В беседе с NEWS.ru эксперт разъяснила, что бисульфатный шампунь может вызвать раздражение кожи головы у людей с жирными волосами. Аналогичным способом может воздействовать на человека с сухой кожей средство, имеющее высокую промывающую способность.
"Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс, и может появиться перхоть. Или наоборот — кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу", — отметила трихолог, посоветовав для решения проблемы просто подобрать правильный шампунь. В этом поможет врач.
А ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила читателей Лайфа, что человек может заплатить шевелюрой за использование сухого шампуня. По её словам, из-за своих особенностей это средство может привести к усиленному выпадению волос. Помимо этого, есть риск возникновения аллергии.
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