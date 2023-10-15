Французский дерматолог рассказал, какие симптомы указывают на рак кожи

Раздражения на коже, напоминающие бугорки, а также участки красной чешуйчатой кожи могут указывать на рак. Как отметил французский дерматолог Тьерри Пассерон, на первый взгляд, такие изменения выглядят достаточно безобидно.

"Если меланомы похожи на родинки коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить гораздо труднее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи", — отмечает Daily Mail.