Французский дерматолог рассказал, какие симптомы указывают на рак кожи
Врач Пассерон: Бугорки и красная чешуйчатая кожа могут быть признаками рака
Раздражения на коже, напоминающие бугорки, а также участки красной чешуйчатой кожи могут указывать на рак. Как отметил французский дерматолог Тьерри Пассерон, на первый взгляд, такие изменения выглядят достаточно безобидно.
"Если меланомы похожи на родинки коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить гораздо труднее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи", — отмечает Daily Mail.
По словам эксперта, риск смерти при таком виде рака меньше, однако его распространённость намного шире. В то же время специалист подчеркнул, что от этой разновидности заболевания легче избавиться.
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