Онколог оценил вывод австралийских учёных о связи облысения и рака кожи

Австралийские учёные из Института медицинских исследований QIMR Berghofer на основе проведённых опытов установили, что гены, ответственные за выпадение волос, связаны с повышенным риском появления опухоли, которая ведёт к раку кожи. Онколог Евгений Черёмушкин ответил на вопрос, есть ли связь между облысением и онкозаболеванием.

"В Австралии, которая находится на первом месте по заболеваемости раком кожи, учёные в полной мере исследуют болезнь на большом сообществе пациентов. Задача — изучить всевозможные этапы и механизмы формирования опухоли. Когда они берут большую когорту, параллельно смотрят наличие и каких-то других изменений кожи", — слова медика приводит РИА "ФедералПресс".

По словам врача, когда видно, что какие-то признаки повышаются вместе с рисками развития опухоли, учёные это объединяют и говорят: "А вот!" Однако на самом деле всё очень сложно и запутанно. Черёмушкин считает, что заявление австралийских учёных стоит воспринимать как попытку заявить о себе. Настоящие научные исследования всегда происходят в тишине, а результаты бывают сложными, отметил онколог, добавив, что потом всё это отображается в клинических рекомендациях.

Вместе с тем доктор пояснил, что генетическая особенность всегда сказывается на развитии рака. В связи с этим, возможно, есть связь с особенностями роста волос и их выпадения, заключил специалист.