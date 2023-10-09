Онколог оценил вывод австралийских учёных о связи облысения и рака кожи
Онколог Черемушкин допустил, что облысение может быть признаком рака кожи
Австралийские учёные из Института медицинских исследований QIMR Berghofer на основе проведённых опытов установили, что гены, ответственные за выпадение волос, связаны с повышенным риском появления опухоли, которая ведёт к раку кожи. Онколог Евгений Черёмушкин ответил на вопрос, есть ли связь между облысением и онкозаболеванием.
"В Австралии, которая находится на первом месте по заболеваемости раком кожи, учёные в полной мере исследуют болезнь на большом сообществе пациентов. Задача — изучить всевозможные этапы и механизмы формирования опухоли. Когда они берут большую когорту, параллельно смотрят наличие и каких-то других изменений кожи", — слова медика приводит РИА "ФедералПресс".
По словам врача, когда видно, что какие-то признаки повышаются вместе с рисками развития опухоли, учёные это объединяют и говорят: "А вот!" Однако на самом деле всё очень сложно и запутанно. Черёмушкин считает, что заявление австралийских учёных стоит воспринимать как попытку заявить о себе. Настоящие научные исследования всегда происходят в тишине, а результаты бывают сложными, отметил онколог, добавив, что потом всё это отображается в клинических рекомендациях.
Вместе с тем доктор пояснил, что генетическая особенность всегда сказывается на развитии рака. В связи с этим, возможно, есть связь с особенностями роста волос и их выпадения, заключил специалист.
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