"Приостанавливает деление клетки": Медик раскрыл продукт, который тормозит рак

Врач – гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал РИА "Новости", что белок р53 может приостановить появление рака. По словам медика, этот компонент можно получить, включая в рацион белковую пищу.

"Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки", — заявил Вялов.