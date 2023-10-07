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7 октября, 17:23

"Приостанавливает деление клетки": Медик раскрыл продукт, который тормозит рак

Врач Волков: Белок р53 может приостановить появление рака

Врач – гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал РИА "Новости", что белок р53 может приостановить появление рака. По словам медика, этот компонент можно получить, включая в рацион белковую пищу.

"Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки", — заявил Вялов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в вяленых помидорах содержится мощный антиоксидант ликопин, который улучшает состояние предстательной железы, сердечно-сосудистой системы и профилактирует проблемы у мужчин.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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