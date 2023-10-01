Гастроэнтеролог назвала четыре чудо-продукта, необходимых в старости

Укрепить здоровье в период старости помогут напиток из шиповника и тыква. Об этом рассказала RT гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в отмечаемый сегодня Международный день пожилых людей.

Медик напомнила, что примерно 426 миллиграммов аскорбиновой кислоты присутствует в 100 граммах шиповника. Поэтому одного стакана ягодного отвара достаточно для пополнения организма суточной дозой витамина С, который необходим как мощный антиоксидант, благодаря чему процессы старения замедлятся.

"Кроме того, в шиповнике есть флавоноиды. Эти растительные вещества могут снижать воспаление", — добавила Кашух.

Не менее полезна и тыква, в которой много витамина А. Именно он улучшает зрение и помогает работе щитовидной железы. Ещё этот овощ содержит калий и магний, способствующие здоровью сердца, а также фитостеролы. Последние помогают отследить уровень вредного холестерина, ведь именно он может стать причиной инфаркта или инсульта, предупредила медик.

По её словам, пожилым людям нельзя забывать и о продуктах, содержащих железо, ведь оно помогает при рассеянности и усталости. Речь идёт обо всех видах мяса, а также субпродуктах (печени и сердце). И конечно же, следует постоянно потреблять молочные продукты, которые восполнят нехватку кальция.

"Кальций делает кости крепкими и снижает риск остеопороза — заболевания, при котором нарушается структура костной ткани и увеличивается риск переломов", — напомнила доктор.