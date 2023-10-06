Онколог рассказала, как распознать рак по внешним признакам
Онколог Тулина: Болезненность горла может говорить о раке пищевода
Родинки и сыпь на теле могут говорить о наличии рака. Об этом рассказала онколог Инна Тулина "Царьграду". Она пояснила, что опухоль размером более двух-трёх сантиметров уже может вызывать симптомы интоксикации, если они есть, необходимо сразу бежать к врачу.
"Опухоль постоянно растёт, поэтому ей непрерывно нужны питательные вещества. Она их забирает из кровотока, из того, что всосалось в кишечник из пищи. Поэтому человек с распространённой опухолью часто худеет из-за недостатка нутриентов, чувствует постоянную усталость и слабость, несмотря на достаточный отдых", — рассказала специалист.
По словам эксперта, симптомы рака можно определить по внешним признакам. Например, новые родинки и сыпь на теле могут указывать на онкологию. Хриплость и другие проблемы с горлом могут говорить о раке горла или пищевода. Тулина рассказала, что стоит заострить внимание на выделения из тела и постоянную боль, особенно если она не уходит при приёме обезболивающих.
Онколог напомнила, что симптомы рака могут свидетельствовать о других болезнях. Поэтому контроль врача необходим, только он сможет диагностировать рак, уточнила Тулина. Раннее выявление болезни способствует быстрому выздоровлению, заключила эксперт.
Ранее врач Анастасия Марьенко предупредила, что употребление фастфуда может спровоцировать рак органов ЖКТ. Опасность заключается в способе приготовления такой еды.
Shutterstock