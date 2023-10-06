Онколог рассказала, как распознать рак по внешним признакам

Родинки и сыпь на теле могут говорить о наличии рака. Об этом рассказала онколог Инна Тулина "Царьграду" . Она пояснила, что опухоль размером более двух-трёх сантиметров уже может вызывать симптомы интоксикации, если они есть, необходимо сразу бежать к врачу.

По словам эксперта, симптомы рака можно определить по внешним признакам. Например, новые родинки и сыпь на теле могут указывать на онкологию. Хриплость и другие проблемы с горлом могут говорить о раке горла или пищевода. Тулина рассказала, что стоит заострить внимание на выделения из тела и постоянную боль, особенно если она не уходит при приёме обезболивающих.