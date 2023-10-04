Онколог назвала главную ошибку вегетарианцев

Тема вегетарианства всегда вызывает ожесточённые дебаты и споры. Некоторые исследования показали, что вегетарианский рацион может помочь снизить риск развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако учёные предупреждают, что без пищи животного происхождения организм не будет получать некоторые важные вещества, что может привести к проблемам со здоровьем. Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко рассказала Лайфу о распространённой ошибке, которую допускают вегетарианцы.

"Одно из преимуществ вегетарианства заключается в том, что люди употребляют большое количество сезонных овощей и фруктов. Однако многие вегетарианцы допускают ошибку, потребляя только термически обработанные овощи и фрукты. Термическая обработка, кроме заморозки, может привести к потере большинства микроэлементов и витаминов в продуктах", — отметила Марьенко.

Кроме того, с точки зрения медицины, вегетарианство может представлять определённые риски: при соблюдении любых монодиет организм может получать избыточное количество одной группы веществ и одновременно испытывать дефицит других.

Но впадать в другую крайность Марьенко тоже не советует: заядлые мясоеды, любители стейков и гриля, также подвергают себя риску. Красное мясо может содержать канцерогены — вредные вещества, вызывающие образование злокачественных опухолей. Поэтому врачи всегда настаивают на полноценном и сбалансированном питании.