Эксперт рассказала о неожиданных плюсах вегетарианства

Обилие в рационе растительной пищи помогает минимизировать риски диабета, рака и ожирения. Об этом "Газете.ru" рассказала диетолог Ирина Писарева во Всемирный день вегетарианства, который отмечается сегодня, 1 октября.

"Вегетарианство способствует снижению рисков ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и некоторых видов рака", — уточнила она.

Однако эксперт предупредила, что чрезмерное увлечение вегетарианством негативно скажется на состоянии волос, кожи, ногтей и приведёт к депрессиям и упадку сил, которые становятся следствием нехватки железа и омеги-3 в ежедневном меню. Также вегетарианцам недостаёт цинка, йода, кальция, витамина B12, селена и витамина D.

По словам диетолога, часто любители растительной пищи полагают, что получают В12 из соевых продуктов. Но в действительности этого витамина там очень мало. Как вариант, почаще потреблять яйца, молочные продукты, где В12 также присутствует. Но главное, отметила эксперт, нужно понимать, что железо из мясной пищи всегда усваивается лучше, поэтому у вегетарианцев есть риск железодефицитной анемии.

Кроме того, без мяса есть вероятность лишить свой организм йода и селена. Поэтому здесь не обойтись без биологически активных добавок, резюмировала Писарева. Если к таблеткам привыкать не хочется, то можно побольше потреблять водорослей и перейти на йодированную соль.