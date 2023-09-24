Любителей фастфуда предупредили о риске развития рака органов ЖКТ

Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты этой категории готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов, заявила в беседе с RT заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.

Собеседница издания отметила, что обжаренные мясо и картофель могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний из-за свободных радикалов. Поэтому, как она заявила, важно питаться пищей, приготовленной на пару или путём тушения.

Эксперт отметила, что ещё один фактор, который может вызвать онкологию, — высокая калорийность. Она напомнила, что именно избыточный вес может увеличить риск развития раковой опухоли.

Врач при этом подчеркнула, что рак может вызвать не только обжаренная пища, но и некоторые мясные продукты. Она считает, что не стоит полностью исключать из рациона красное мясо, несмотря на его классификацию как потенциального канцерогена, — допустимы три-четыре порции в неделю.

"Колбасы, сосиски, ветчина и бекон, в свою очередь, являются переработанным мясом и несут куда большие риски для развития рака органов ЖКТ. Поэтому их потребление следует сократить и заменить на более здоровые альтернативы. Например, отдавать предпочтение белому мясу или рыбе", — заключила Марьенко.