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24 сентября, 05:01

Любителей фастфуда предупредили о риске развития рака органов ЖКТ

Врач Марьенко: Употребление фастфуда может спровоцировать рак органов ЖКТ

Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты этой категории готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов, заявила в беседе с RT заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.

Собеседница издания отметила, что обжаренные мясо и картофель могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний из-за свободных радикалов. Поэтому, как она заявила, важно питаться пищей, приготовленной на пару или путём тушения.

Эксперт отметила, что ещё один фактор, который может вызвать онкологию, — высокая калорийность. Она напомнила, что именно избыточный вес может увеличить риск развития раковой опухоли.

Врач при этом подчеркнула, что рак может вызвать не только обжаренная пища, но и некоторые мясные продукты. Она считает, что не стоит полностью исключать из рациона красное мясо, несмотря на его классификацию как потенциального канцерогена, — допустимы три-четыре порции в неделю.

"Колбасы, сосиски, ветчина и бекон, в свою очередь, являются переработанным мясом и несут куда большие риски для развития рака органов ЖКТ. Поэтому их потребление следует сократить и заменить на более здоровые альтернативы. Например, отдавать предпочтение белому мясу или рыбе", — заключила Марьенко.

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Ранее Лайф писал, что применение перекиси водорода в высоких дозах может привести к инсульту, развитию рака и смерти. К такому выводу пришла группа учёных, которая провела соответствующие исследования.

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pixabay

Андрей Соловьёв
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