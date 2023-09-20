Врач раскрыл симптом "тихого" рака, который можно увидеть без обследований
Гастроэнтеролог Асиш Басси: Желтуха может быть признаком рака
Безболезненная желтуха, симптомы которой появляются на лице, может стать первым признаком рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в беседе с Express.
По словам медика, кожа и белки глаз при этом приобретают жёлтый оттенок. Однако есть и другие симптомы, на которые тоже следует обратить внимание.
"Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил учёный.
По словам медика, заболевание называют тихим, так как на ранних стадиях оно протекает без симптомов.
Ранее онколог Покровский раскрыл, употребление каких витаминов может закончиться раком. По словам Покровского, фолиевая кислота, витамин В12, А и Д могут способствовать развитию раковых клеток.
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