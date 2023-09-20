Врач раскрыл симптом "тихого" рака, который можно увидеть без обследований

Безболезненная желтуха, симптомы которой появляются на лице, может стать первым признаком рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в беседе с Express.

По словам медика, кожа и белки глаз при этом приобретают жёлтый оттенок. Однако есть и другие симптомы, на которые тоже следует обратить внимание.

"Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил учёный.

По словам медика, заболевание называют тихим, так как на ранних стадиях оно протекает без симптомов.