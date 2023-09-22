Учёные раскрыли пугающие последствия от применения популярного антисептика

Специалисты десять лет наблюдали за 294 пациентами, которые употребляли перекись водорода в высокой концентрации. Из них у 40 человек был инсульт, а 20 пациентов либо умерли, либо остались инвалидами. Исследование начали проводить на фоне популярных утверждений о том, что употребление перекиси водорода якобы полезно для лечения заболеваний мозга, сердечно-сосудистой системы и даже СПИДа и рака. Специалисты утверждают, что перекись полезна только при обеззараживании. Употребление её внутрь в количестве более трёх миллилитров может привести к летальному исходу.