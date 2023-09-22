Учёные раскрыли пугающие последствия от применения популярного антисептика
Учёные выяснили, что перекись водорода может привести к развитию рака и смерти
Применение перекиси водорода в высоких дозах может привести к инсульту, развитию рака и смерти. К такому выводу пришла группа учёных. Результаты их десятилетних исследований данного вопроса опубликовал журнал Annals of Emergency Medicine.
Специалисты десять лет наблюдали за 294 пациентами, которые употребляли перекись водорода в высокой концентрации. Из них у 40 человек был инсульт, а 20 пациентов либо умерли, либо остались инвалидами. Исследование начали проводить на фоне популярных утверждений о том, что употребление перекиси водорода якобы полезно для лечения заболеваний мозга, сердечно-сосудистой системы и даже СПИДа и рака. Специалисты утверждают, что перекись полезна только при обеззараживании. Употребление её внутрь в количестве более трёх миллилитров может привести к летальному исходу.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские учёные нашли связь между структурой гена, который отвечает за кодировку белка теплового шока, и тяжестью течения ишемических инсультов. Есть мнение, что это поможет заранее определить тяжесть последствий инсульта для человека.
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