Рак назвали одной из причин боли в промежности

Боль в промежности — достаточно частая проблема, с которой могут столкнуться как мужчины, так и женщины. Есть несколько причин неприятных ощущений, одна из них — анальная онкология. Как отметил уролог-андролог, кандидат медицинских наук Станислав Сосновский, такой вид рака не очень распространён, но его нельзя исключать.

Также дискомфорт могут вызывать геморрой и проктит — патология прямой кишки, которая возникает из-за инфекции или аутоиммунных процессов. Кроме того, врач обратил внимание на анальные трещины. По его словам, даже маленькие ранки в анусе вызывают сильную боль. Помимо этого, среди причин специалист выделил абсцесс прямой кишки и герпес гениталий. О последнем говорят образование язвочек и появление сыпи в промежности.

Сосновский указал и на молочницу — к её признакам относятся сильный зуд и боль в анусе. К причинам боли он также отнёс заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), в том числе гонорею, сифилис и хламидиоз. Расстройства нервного характера и ушибы мышц и связок у промежности тоже грозят неприятными ощущениями.

При этом важно присмотреться к некоторым дополнительным симптомам. Мужчин должны насторожить специфические выделения из уретры, а женщин — из влагалища. Также стоит обратить внимание на боль в животе, спине или бёдрах. Кроме того, боли в промежности могут сопровождаться проблемами при опорожнении и гнойными или кровянистыми примесями в моче или семенной жидкости. Дискомфорта в этом случае могут добавить повышение температуры, боли во время секса, ощущение инородного тела в прямой кишке и заметные изменения на коже промежности.

Обо всех этих проявлениях важно подробно рассказать врачу, который после консультации, скорее всего, направит на обследование, отметил Сосновский. Мужчинам нужно будет сделать пальцевое ректальное исследование, сдать мочу и кровь на антиген простаты. А женщинам врач порекомендует пройти микроскопическое исследование мазка из влагалища и направит на посев выделений для того, чтобы оценить чувствительность к антибиотикам, пишет портал "Доктор Питер".