Уролог рассказал, как подготовиться к мужскому климаксу

Климакс настигает с возрастом как женщин, так и мужчин. Однако у представителей сильного пола это явление называется "мужская андропауза". Уролог ИНВИТРО-ЮГ Сергей Дорошенко объяснил, когда начинается мужская версия климакса и как с ней бороться.

По словам медика, во время мужской андропаузы снижается уровень тестостерона. Это сказывается в виде изменений состояния организма и ограничений в половой жизни.

"Если не уделять внимание своему здоровью во время андрогенной паузы, то это может повлечь за собой такие осложнения, как ожирение, гипертония, сахарный диабет, остеопороз, изменения со стороны нервной системы. Это связано с тем, что гормональный фон влияет и на другие системы организма, например эндокринную, и сбои в одном месте могут повлечь за собой сбои во всём организме", — отметил уролог в беседе с RuNews24.

Врач добавил, что именно по этой причине он настоятельно рекомендует заботиться о своём здоровье и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Первые проявления мужского климакса начинаются в 50–55 лет. Они выражены в виде плохого настроения и депрессии, нарушения сна, снижения мышечной массы, быстрой утомляемости и ухудшения либидо, подчеркнул уролог. Как только мужской организм достигает андропаузы, уменьшаются размеры яичек, выпадают волосы на теле и начинаются проблемы с простатой и потливостью.

Дорошенко добавил, что мужской климакс длится от двух до пяти лет. Многие пациенты не догадываются о таком явлении, списывая это на стресс. Поэтому часть мужчин обращаются к врачу позже начала андропаузы. Медик порекомендовал наладить питание, вести активный образ жизни и соблюдать режим сна. Тогда можно значительно уменьшить дискомфорт от андропаузы.

По мнению эксперта, мужчины могут сами улучшить своё самочувствие с психологической точки зрения. Например, заниматься спортом, найти любимые хобби и много путешествовать. Положительные эмоции очень нужны мужчинам в этот период, говорит Дорошенко. Однако следует сначала обратиться к урологу, чтобы избавиться от физического дискомфорта и составить план лечения, резюмировал специалист.