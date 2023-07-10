Врач рассказала, можно ли отсрочить климакс

Средний возраст наступления менопаузы в России — от 49 лет до 51 года. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог клинического центра МГМУ им. Сеченова Кристина Григорьева. Этим термином называют бесповоротное завершение менструального цикла у женщин, после которого они уже не могут рожать детей.

А вот климактерический период — это понятие более широкое. Он наступает в возрасте от 40 до 50 лет, объяснила врач. За этот период постепенно снижается выработка женских половых гормонов, пропадает функция яичников, менструации становятся всё менее регулярными, в итоге прекращаясь полностью.

"Климакс отсрочить нельзя, количество фолликул заложено генетически, и как только они заканчиваются, наступает этот период. Современные женщины хотят вести активную половую жизнь, однако на фоне угасания функции яичников и других процессов это становится проблематично. У них развивается так называемый климактерический синдром, включающий множество различных симптомов", – сообщила медик в беседе с "Газетой.ru".

Климакс может выражаться у женщин приливами жара, нарушением сна, потливостью, снижением либидо, эмоциональной нестабильностью, зудом и сухостью во влагалище, уточнила гинеколог. В облегчении симптомов климактерического периода может очень сильно помочь здоровый образ жизни. Григорьева рекомендовала занятия спортом: достаточно будет 150 минут аэробных упражнений в неделю при их средней интенсивности, или 75 минут в неделю при высокой интенсивности. Кроме того, стоит есть достаточное количество фруктов с овощами, а объёмы употребляемой соли снизить. А ещё симптомы климакса можно облегчить с помощью секса, во время которого организм вырабатывает гормоны счастья, подытожила врач.