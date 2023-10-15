Стринги не подходят: Россиянкам рассказали, как правильно выбирать нижнее бельё

Такие модели женских трусиков, как стринги и танга, могут не только травмировать нежную зону, но и привести к дисбактериозу интимной микрофлоры. Об этом предупредила маммолог-гинеколог Леонтина Стоянович.

Что касается тканей, то специалист рекомендует выбирать хлопчатобумажное и бамбуковое волокна. При выборе второго варианта следует быть крайне осторожными, так как есть много подделок. Также медик предупредила об опасности трусиков из синтетики, поскольку такой текстиль может вызвать различные инфекции у женщин.

"Стринги и танга могут способствовать натиранию и травмированию нежной интимной зоны. Кроме того, их форма приводит к попаданию кишечной микрофлоры в половые пути, тем самым вызывая различные дисбиозы", — сказала Стоянович "Тульской службе новостей".

По словам гинеколога, лучше всего остановить свой выбор на слипах (универсальная модель с заниженной талией и широкими боковыми сторонами. — Прим. Лайфа) или хипсстерах (средняя модель между шортами и слипами, почти всегда с заниженной посадкой. — Прим. Лайфа). Также врач выделила ретро-трусы с сильно завышенной посадкой и полностью прикрытыми ягодицами.