Регион

Уведомления отключены

15 октября, 11:17

Стринги не подходят: Россиянкам рассказали, как правильно выбирать нижнее бельё

Гинеколог Стоянович: Трусики стринги и танга могут спровоцировать дисбактериоз

Такие модели женских трусиков, как стринги и танга, могут не только травмировать нежную зону, но и привести к дисбактериозу интимной микрофлоры. Об этом предупредила маммолог-гинеколог Леонтина Стоянович.

Что касается тканей, то специалист рекомендует выбирать хлопчатобумажное и бамбуковое волокна. При выборе второго варианта следует быть крайне осторожными, так как есть много подделок. Также медик предупредила об опасности трусиков из синтетики, поскольку такой текстиль может вызвать различные инфекции у женщин.

"Стринги и танга могут способствовать натиранию и травмированию нежной интимной зоны. Кроме того, их форма приводит к попаданию кишечной микрофлоры в половые пути, тем самым вызывая различные дисбиозы", сказала Стоянович "Тульской службе новостей".

По словам гинеколога, лучше всего остановить свой выбор на слипах (универсальная модель с заниженной талией и широкими боковыми сторонами. — Прим. Лайфа) или хипсстерах (средняя модель между шортами и слипами, почти всегда с заниженной посадкой. — Прим. Лайфа). Также врач выделила ретро-трусы с сильно завышенной посадкой и полностью прикрытыми ягодицами.

Гинеколог запретил женщинам после родов секс и шашлыки

Гинеколог запретил женщинам после родов секс и шашлыки

Ранее Лайф писал об опасных последствиях от прижигания эрозии шейки матки. В частности, как предупредила гинеколог Екатерина Тимофеева, такая процедура может стимулировать развитие предраковых состояний и способствовать возникновению онкологии.

Обложка ©

Freepik / volody10

Наталья Исакова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров