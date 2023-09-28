Гинеколог запретил женщинам после родов секс и шашлыки

Акушер-гинеколог Станислав Иваха рассказал, что можно делать после родов, а что точно следует исключить. Советы эксперта относятся и к тем, кто перенёс кесарево сечение.

Так, по словам медика, стоит минимум на полтора месяца исключить походы в баню и приём ванны. Однако сходить в душ или посидеть в предбаннике разрешается. Кроме того, необходимо подмываться каждый раз после похода в туалет, акцентируя внимание на швы (особенно на животе или промежности), отметил гинеколог. Среди прочего врач советует обращать внимание на:

Питание. Особенно для кормящих. Оно должно быть сбалансированным и с минимальными аллергенами. По словам эксперта, нужно исключить экзотические фрукты, шашлыки и алкоголь.

Половую жизнь.

"Рекомендуем воздержаться от брачных игр на полтора-два месяца. Кроме отдыха для организма после такого мощного стресса минимизируем риски забеременеть повторно. А это ещё как возможно", — подчеркнул доктор в своём Telegram-канале.

Также врач просит женщин не забывать носить компрессионные чулки, гулять на улице и высыпаться.