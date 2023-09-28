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28 сентября, 12:31

Гинеколог запретил женщинам после родов секс и шашлыки

Гинеколог Иваха призвал недавно родивших женщин воздержаться от секса и шашлыков

Акушер-гинеколог Станислав Иваха рассказал, что можно делать после родов, а что точно следует исключить. Советы эксперта относятся и к тем, кто перенёс кесарево сечение.

Так, по словам медика, стоит минимум на полтора месяца исключить походы в баню и приём ванны. Однако сходить в душ или посидеть в предбаннике разрешается. Кроме того, необходимо подмываться каждый раз после похода в туалет, акцентируя внимание на швы (особенно на животе или промежности), отметил гинеколог. Среди прочего врач советует обращать внимание на:

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  • Питание. Особенно для кормящих. Оно должно быть сбалансированным и с минимальными аллергенами. По словам эксперта, нужно исключить экзотические фрукты, шашлыки и алкоголь.
  • Половую жизнь.

"Рекомендуем воздержаться от брачных игр на полтора-два месяца. Кроме отдыха для организма после такого мощного стресса минимизируем риски забеременеть повторно. А это ещё как возможно", подчеркнул доктор в своём Telegram-канале.

Также врач просит женщин не забывать носить компрессионные чулки, гулять на улице и высыпаться.

Врач объяснила, насколько опасны роды для женщины среднего возраста

Врач объяснила, насколько опасны роды для женщины среднего возраста

Ранее Лайф писал о том, через сколько дней после родов можно начинать худеть. Гинеколог Юлия Белякова сообщила, что женщины могут приступить к снижению веса сразу после рождения ребёнка, но делать это стоит постепенно, без лишнего стресса. По словам эксперта, кормящим мамам требуется от 1500 до 1700 калорий в день.

Обложка ©

Freepik / Senivpetro

Дарья Нарыкова
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